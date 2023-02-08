Московский зоопарк объявил о новом проекте "Театр в библиотеке"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк в честь своего 159-летия объявил о старте проекта "Театр в библиотеке". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Первый спектакль "Зоопарк зимой работает" назначен на 12 февраля в 12:00 в библиотеке учреждения. Москвичи и гости столицы смогут узнать новую информацию о жизни животных, их происхождении и многом другом. Актеры в игровой форме расскажут, кто из обитателей зоосада впадает в спячку, а кого переносят до весны в теплые помещения.

Представления будут проводить в течение всего года.

"На каждый спектакль будет отведен месяц, затем ротация начнется снова. В следующем году планируются другие спектакли", – говорится в сообщении.

Попасть в библиотеку можно через вход со станции метро "Баррикадная". За полчаса до спектакля работник зоопарка будет встречать гостей, с собой следует взять сменную обувь. Стоимость билетов – 500 рублей.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк собрал 50 мешков подарков для своих обитателей. Посетители приносили разные полезные мелочи для животных в обмен на бесплатный вход.



Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно благодаря подаркам для животных

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