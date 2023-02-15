Горожане выберут имя детенышу мандрила из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Жители столицы на портале "Активный гражданин" выберут имя для детеныша мандрила, который родился в Московском зоопарке в августе прошлого года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Детеныш мандрила появился на свет в павильоне "Дом приматов" Московского зоопарка у самки по имени Юмба и самца Колумба 18 августа прошлого года. <...> Участники голосования могут указать одно из четырех имен, выдвинуть свой вариант или оставить решение за специалистами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники зоосада предложили для малыша имена Кинг (как новый король зоопарка), Конго (по названию страны, где обитают мандрилы), Акида ("начальник" на африканском языке суахили) и Логон (название реки, протекающей в местах обитания обезьян).

Мандрилы являются самыми крупными из нечеловекообразных обезьян. Они имеют самую яркую природную окраску среди млекопитающих. Эти обезьяны обитают в Западной Африке и занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В столичном зоопарке живут 10 самок и три самца мандрилов.

"Сейчас маленькому мандрилу полгода. Он с удовольствием ест взрослую пищу: овощи, яйца и насекомых. Малыш уже слезает с матери и активно изучает вольер", – отмечается в материале.

Москвичи уже в восьмой раз определяют имя нового обитателя зоосада. Ранее на "Активном гражданине" жители города выбрали имя для медвежонка Томпы, маленькой медведицы Хатанги, викуньи Лучика, ягненка Кудряша, яка Звездочки, самок львинохвостого макака Мани и Дуни.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк собрал 50 мешков подарков для своих обитателей. Посетители приносили разные полезные мелочи для животных в обмен на бесплатный вход.



Московский зоопарк отметил 159-летие со дня основания

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