Прием заявок на участие в проекте "Уличный артист в парках" в Москве начнется 27 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский продюсерский центр начнет прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Уличный артист в парках" 27 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Эксперты выберут лучших музыкантов, танцоров, актеров, художников и мимов, которые получат возможность представить свое творчество в главных парках столицы. Подать заявку можно до 12 марта. Для этого на официальном сайте Московского продюсерского центра нужно заполнить анкету и приложить к ней видео с выступлением", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главными критериями при отборе участников станут исполнительское мастерство, сценический образ и общее впечатление от представленного номера. Для конкурсантов, прошедших первый этап отбора, с 10 по 14 апреля проведут прослушивания с участием представителей парков. Победителей назовут 24 апреля, а уже в мае они начнут выступать.

По словам директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова, проект "Уличный артист в парках" имеет большое культурное и социальное значение, поскольку делает искусство доступным для людей разных возрастов и профессий. Кроме того, он позволяет изменить отношение граждан к уличному творчеству.

"Посетители парков становятся той самой аудиторией, которая готова поддержать тебя вне зависимости от твоего творческого опыта или возраста. Свою публику можно найти где угодно, и "Уличный артист в парках" – как раз одна из таких возможностей", – сказал Петров.

В 2022 году более 400 артистов подали заявки на участие в пилотном сезоне проекта. Победителей сезона определили представители 17 столичных парков, среди которых Парк Горького, "Царицыно" и "Сокольники". Ими стали 113 участников.

"За лето к паркам-участникам присоединились "Остров мечты", "Павелецкая Плаза", ВДНХ и Библиотека иностранной литературы. Весь летний сезон музыканты, танцоры, художники, мимы и иллюзионисты выступали для жителей и гостей столицы на 50 городских площадках", – говорится в сообщении.

До этого в Москве стартовал прием заявок на конкурс "Фабрика дизайна 2.0". Второй сезон проекта будет посвящен разработке решений для тяжелой и легкой промышленности. Выбрать и выполнить тестовое задание для участия в конкурсе можно до апреля.

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