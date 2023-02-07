Детские соревнования по прыжкам на батуте пройдут в Москве

Фото: Екатерина Полевик

26 февраля состоятся детские соревнования по прыжкам на батуте "Кубок Небо". Более 150 юных спортсменов из Москвы и Московской области поборются за призовые места в дисциплине "индивидуальные прыжки".

Возраст участников будет варьироваться от 7 до 15 лет. Гостей ждут выступления батутистов, технику которых оценит компетентное жюри. Основное внимание судейство будет обращать на качество и высоту исполнения элементов. Начиная с более простых (прыжки на спину или живот), заканчивая сальтовыми и винтовыми вращениями.

Тайминг соревнований с 09:00 до 21:00:

09:00–13:00 – возрастная категория 7+

13:00–21:00 – возрастная категория 12+

По итогу спортсменам, набравшим необходимое количество баллов, будут присвоены 3, 2 и 1 юношеские разряды.

Вход для всех гостей свободный. Место проведения: спортивно-развлекательный центр "Небо" (Ленинградский проспект, 80, корпус 11). Организатор – детская спортивная школа "Небо Спорт" при поддержке Московской федерации по прыжкам на батуте.

Ранее в Москве открылся прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. К участию будут допускаться воспитанники столичных детских творческих школ искусств и колледжей в возрасте от 7 до 20 лет. При этом выступления каждой группы участников будут оценивать отдельно.

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