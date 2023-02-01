Юных артистов пригласили поучаствовать в конкурсе грантов мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве стартовал прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Каждый год талантливые ребята подают тысячи заявок. Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства будут вручаться уже в восьмой раз", – приводят ее слова на портале мэра и правительства столицы.

К участию в конкурсе будут допускаться воспитанники столичных детских творческих школ искусств и колледжей в возрасте от 7 до 20 лет. При этом выступления каждой группы участников будут оценивать отдельно.

Первый этап – просмотр присланных видеозаписей – пройдет с 25 февраля по 10 марта. Прослушивание конкурсантов и заключительный этап состоятся с 20 марта по 10 апреля и с 20 апреля по 25 мая соответственно.

Церемонию награждения организуют в День защиты детей, 1 июня. Победители получат гранты в размере от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях и от 30 до 150 тысяч рублей – в коллективных.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 15 февраля включительно. Ознакомиться с подробной информацией и отправить анкету можно на сайте.

До этого в Москве стартовал прием заявок на конкурс "Фабрика дизайна 2.0". Второй сезон проекта будет посвящен разработке решений для тяжелой и легкой промышленности. Выбрать и выполнить тестовое задание для участия в конкурсе можно до апреля.



В Москве начали принимать заявки на конкурс "Фабрика дизайна 2.0"

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