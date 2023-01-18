Москвичей пригласили принять участие в 15-м сезоне музыкального проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в ближайшее время начнется прием заявок на участие в 15-м сезоне проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Конкурс пройдет в несколько этапов, в ходе которых члены жюри оценят анкеты участников, выберут финалистов, проведут прослушивание и определят победителей.

"Традиционно авторское творчество финалистов будет оцениваться продюсерами лейблов, популярными артистами, A&R-менеджерами и другими ведущими представителями индустрии, а значит, бонусом может стать интерес членов жюри к отдельным артистам", – сообщил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

В качестве материала для участия в проекте исполнитель должен предоставить продукт с собственными авторскими или смежными правами на него. Композицию необходимо разместить в бесплатном облачном хранилище.

Музыкальные продукты победителей конкурса проигрываются в крупных столичных парках, на катках и в других местах города.

За время деятельности проекта члены жюри рассмотрели более 8,5 тысячи заявок от музыкантов и определили свыше 550 победителей. Композиции участников прослушали 90 миллионов раз.

Заполнить анкету для участия в проекте можно с 23 января по 12 февраля на сайте. Финальное прослушивание состоится 16 марта, победителей конкурса объявят 20 марта.

Ранее в Москве открыли прием работ на конкурс молодых фоторепортеров мира памяти Андрея Стенина. Призовой фонд составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье места в каждой номинации. Прием заявок продлится до 28 февраля 2023 года.



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