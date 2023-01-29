15:30Происшествия
В Томске сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем
Настоящие гонки со стрельбой развернулись на улицах Томска. Во время патрулирования инспекторы ДПС заметили лихача, совершавшего опасные маневры на дороге. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался уйти от погони.
Преследование продолжилось на автодороге Томск – Самусь, где нарушитель двигался со скоростью больше 100 километров в час. Остановился гонщик только после того, как полицейские выстрелили несколько раз по колесам автомобиля. За рулем оказался 25-летний местный житель. Парень был без прав и с явными признаками алкогольного опьянения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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