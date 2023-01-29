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Происшествия

В Томске сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем

В Томске сотрудники ДПС устроили погоню за нарушителем

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Настоящие гонки со стрельбой развернулись на улицах Томска. Во время патрулирования инспекторы ДПС заметили лихача, совершавшего опасные маневры на дороге. Требование остановиться водитель проигнорировал и попытался уйти от погони.

Преследование продолжилось на автодороге Томск – Самусь, где нарушитель двигался со скоростью больше 100 километров в час. Остановился гонщик только после того, как полицейские выстрелили несколько раз по колесам автомобиля. За рулем оказался 25-летний местный житель. Парень был без прав и с явными признаками алкогольного опьянения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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