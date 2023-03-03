Иностранные посредники отказываются от поставок iPhone в РФ по параллельному импорту – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санкции США против РФ, введенные 24 февраля, могут спровоцировать дефицит некоторых моделей смартфонов среднего и премиум-класса на российском рынке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

"Санкции могут коснуться не только смартфонов из США – их там и не выпускают, но вообще всех устройств, где используются американские технологии и патенты. А это практически все гаджеты, в том числе южнокорейские и китайские", – добавил собеседник издания.

Еще один источник газеты сообщил, что отказов от сотрудничества с РФ со стороны поставщиков из-за рубежа пока не было. Однако подобное – вопрос времени.

Российский дистрибьютор уточнил, что не предвидит проблем с поставками в ближайшее время. При этом, по его словам, санкции могут вызвать удлинение посреднических цепочек, за счет чего вырастет стоимость смартфонов.

Управляющий партнер юркомпании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин пояснил, что ограничительные меры имеют характер трансграничности. С юридической точки зрения ограничения распространяются только на американские компании, на деле – организации, имеющие в США активы, имущество, счета, чьи акции обращаются на американских рынках, которые ведут в Штатах торговую или другую деятельность.

На фоне этого под ограничения могут подпасть не только Apple, но Samsung и Huawei. Запрет на поставки смартфонов дороже 300 долларов распространяется на все бренды и предприятия, которые есть на американском рынке.

В свою очередь, экономист Василий Колташов ранее сообщил, что антироссийские санкции США не представляют угрозы для российской экономики. Необходимые товары, уточнил эксперт, поступают в РФ по параллельному импорту.

Между тем США вводят ограничения на то, что сами закупают у КНР, заявил экономист.



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