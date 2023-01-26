Xiaomi и Honor начали возобновлять деятельность в России – СМИ

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Китайские бренды смартфонов Xiaomi и Honor возобновили прием сотрудников на работу в свои российские подразделения. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, на рекрутинговых сайтах с 30 декабря стали появляться вакансии специалистов по логистике, дистрибуции и рекламе в указанных компаниях. Специалисты считают, что это свидетельствует о планах брендов полностью вернуться на российский рынок и работать на нем напрямую, а не через сторонние организации.

"У обеих корпораций достаточно большой набор продукции, который идет на отечественный рынок. Чтобы обеспечивать необходимый объем продаж, нужны люди, именно поэтому они активно набирают персонал в России", – предположил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

С ним согласен и гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, российский рынок крайне важен для китайских производителей, именно поэтому они постепенно возобновляют маркетинговую активность.

В то же время поставки устройств Honor по-прежнему осуществляются не напрямую, а в рамках параллельного импорта. Xiaomi же не прекращала поставки устройств. Кроме того, блогеры продолжали упоминать компанию в своих обзорах, из чего эксперты сделали вывод, что та не прекращала и маркетинговую деятельность.

Ранее СМИ писали о возвращении зарубежных брендов ноутбуков в Россию. Речь об устройствах производителей HP, Lenovo, Asus и других. Тем не менее отмечалось, что они были ввезены в РФ по параллельному импорту.



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