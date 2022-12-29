В Роскачестве предупредили о рисках покупки смартфонов в китайских маркетплейсах

Фото: depositphotos/DragonImages

В Роскачестве рассказали, что к покупке телефонов в китайских маркетплейсах стоит подходить ответственно. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на старшего специалиста Центра цифровой экспертизы организации по исследованию цифровых продуктов Сергея Кузьменко.

Он предупредил граждан, что при покупке телефонов из китайских онлайн-магазинов пользователю могут продать подержанный или нерабочий гаджет. Также, по его словам, покупатель рискует вовсе не получить свой товар.

"Покупка техники удаленно априори таит в себе опасности: оказывается неработоспособной, бывшей в употреблении, не приспособленной к месту эксплуатации. Уже не говоря о том, что товар может не доехать до места назначения", – отметил эксперт.

Кузьменко добавил, что информация о сроке эксплуатации товара и его дефектах не всегда указывается в описании. Также, по словам специалиста, проблемы с оригинальностью гаджетов часто возникают при покупке на AliExpress.

Ранее китайский производитель Honor приостановил официальные поставки смартфонов в Россию. Компания начала поиски партнеров в странах СНГ, например в Армении и Грузии, для ввоза гаджетов на российскую территорию с помощью параллельного импорта.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!