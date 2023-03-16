"Свято место пусто не бывает": почему санкции не повлияли на жизнь россиян

Американская компания Coca-Cola сохранила лидерство в России даже после приостановки работы в стране. Другие западные бренды начали говорить о своем желании вернуться в РФ. И все это на фоне беспрецедентных антироссийских санкций. Разбираемся, может ли возвращение брендов стать массовым и как будет жить российская экономика после адаптации к ограничениям.

С давлением справились

В первые два месяца 2023 года почти 34% покупателей газировки выбирали бренд "Добрый Cola". Эти напитки производят заводы компании Multon Partners, владельцем которых была Coca-Cola HBC Россия. Вслед идет оригинальная Coca-Cola импортного производства. Однако если в 2022 году ее доля составляла 47,8%, то в первые месяцы 2023-го – 14,1%, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса "Продажи.рф" и ИТ-компании "Эвотор".

Тройку лидеров по популярности замкнул бренд "Черноголовка". Есть в рейтинге и оригинальная кола компании Pepsi: с долей в 3,7% она заняла шестое место по популярности у российских покупателей. Американские компании официально приостановили работу в РФ, однако их продукцию продолжают завозить из других стран.

Не собирается терять свое присутствие на рынке испанская сеть магазинов одежды Inditex (ей принадлежат Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius). По словам гендиректора компании Оскара Гарсии, сеть хочет вернуться в РФ при изменении ситуации.

В то же время бренды Inditex вновь появятся на рынке, но под другими названиями. Это стало возможным после продажи российского бизнеса группе Daher из ОАЭ. К примеру, магазины Bershka начнут работать под названием Ecru, Pull&Bear станет DUB, а Zara – Maag.





Оскар Гарсия гендиректор компании Inditex Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась, и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе, мы могли бы возобновить нашу деятельность именно в тех магазинах, которые мы передаем группе Daher.

О том, что западные санкции практически никак не повлияли на жизнь россиян, признало британское издание Independent. Автор статьи отметил, что международные бренды продолжают оставаться в РФ либо их место занимают отечественные аналоги. Кроме того, в стране "нет массовой безработицы, падения валюты и очередей перед разорившимися банками".

Свои выводы журналист сделал, опросив несколько россиян. По их словам, страна сталкивалась и с более тяжелыми временами.

Санкции – не навсегда?

В настоящее время российская экономика развивается по принципу "свято место пусто не бывает", заявил Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Также в условиях санкций на ассортименте положительно сказывается параллельный импорт, подчеркнул эксперт.

"В магазинах нет дефицита маек, колы, других товаров. Это говорит о том, что либо мы можем все это производить сами, либо есть конкуренты на рынке, которые готовы нам это прислать. Также существует параллельный импорт, через третьи страны нам с удовольствием везут товары", – отметил экономист.

По мнению Ордова, Запад в дальнейшем не станет прибегать к новым санкциям. Более того, есть вероятность пересмотра уже введенных ограничений, сказал эксперт.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова На мой взгляд, со второй половины 2023 года начнутся дискуссии о том, что санкции против России надо отменять.

"Есть первые признаки банковского кризиса в США. Также в ближайшее время будет зафиксирована стагнация европейской экономики, и их производители начнут обливаться горючими слезами. Все эти предпосылки способны привести к тому, что во второй половине года придется отменять санкции для спасения своей экономики и минимизации рисков из-за возможного финансового кризиса", – объяснил Ордов.

На фоне роста российской и упадка западной экономик ушедшие бренды могут начать активнее задумываться о возвращении в РФ. Однако возобновлять работу они должны по другим правилам, убежден специалист.

"Все эти крупные компании заходили в Россию, только чтобы вывести отсюда свои доходы. Тем самым они на деле стратегически не инвестировали в нашу экономику. Должны ли мы позволять этим брендам в случае их возвращения так легко выводить капиталы из России? Это нужно жестко регулировать", – сказал Ордов.

При этом необходимо создавать благоприятные условия для работы российских производителей. Таким образом, западным брендам будет сложнее вытеснить их с рынка при возобновлении работы в стране, заключил эксперт.

