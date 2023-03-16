"Свято место пусто не бывает": почему санкции не повлияли на жизнь россиян

Американская компания Coca-Cola сохранила лидерство в России даже после приостановки работы в стране. Другие западные бренды начали говорить о своем желании вернуться в РФ. И все это на фоне беспрецедентных антироссийских санкций. Разбираемся, может ли возвращение брендов стать массовым и как будет жить российская экономика после адаптации к ограничениям.
С давлением справились
В первые два месяца 2023 года почти 34% покупателей газировки выбирали бренд "Добрый Cola". Эти напитки производят заводы компании Multon Partners, владельцем которых была Coca-Cola HBC Россия. Вслед идет оригинальная Coca-Cola импортного производства. Однако если в 2022 году ее доля составляла 47,8%, то в первые месяцы 2023-го – 14,1%, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса "Продажи.рф" и ИТ-компании "Эвотор".
Тройку лидеров по популярности замкнул бренд "Черноголовка". Есть в рейтинге и оригинальная кола компании Pepsi: с долей в 3,7% она заняла шестое место по популярности у российских покупателей. Американские компании официально приостановили работу в РФ, однако их продукцию продолжают завозить из других стран.
Не собирается терять свое присутствие на рынке испанская сеть магазинов одежды Inditex (ей принадлежат Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius). По словам гендиректора компании Оскара Гарсии, сеть хочет вернуться в РФ при изменении ситуации.
В то же время бренды Inditex вновь появятся на рынке, но под другими названиями. Это стало возможным после продажи российского бизнеса группе Daher из ОАЭ. К примеру, магазины Bershka начнут работать под названием Ecru, Pull&Bear станет DUB, а Zara – Maag.
О том, что западные санкции практически никак не повлияли на жизнь россиян, признало британское издание Independent. Автор статьи отметил, что международные бренды продолжают оставаться в РФ либо их место занимают отечественные аналоги. Кроме того, в стране "нет массовой безработицы, падения валюты и очередей перед разорившимися банками".
Свои выводы журналист сделал, опросив несколько россиян. По их словам, страна сталкивалась и с более тяжелыми временами.
Санкции – не навсегда?
В настоящее время российская экономика развивается по принципу "свято место пусто не бывает", заявил Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Также в условиях санкций на ассортименте положительно сказывается параллельный импорт, подчеркнул эксперт.
"В магазинах нет дефицита маек, колы, других товаров. Это говорит о том, что либо мы можем все это производить сами, либо есть конкуренты на рынке, которые готовы нам это прислать. Также существует параллельный импорт, через третьи страны нам с удовольствием везут товары", – отметил экономист.
По мнению Ордова, Запад в дальнейшем не станет прибегать к новым санкциям. Более того, есть вероятность пересмотра уже введенных ограничений, сказал эксперт.
"Есть первые признаки банковского кризиса в США. Также в ближайшее время будет зафиксирована стагнация европейской экономики, и их производители начнут обливаться горючими слезами. Все эти предпосылки способны привести к тому, что во второй половине года придется отменять санкции для спасения своей экономики и минимизации рисков из-за возможного финансового кризиса", – объяснил Ордов.
На фоне роста российской и упадка западной экономик ушедшие бренды могут начать активнее задумываться о возвращении в РФ. Однако возобновлять работу они должны по другим правилам, убежден специалист.
"Все эти крупные компании заходили в Россию, только чтобы вывести отсюда свои доходы. Тем самым они на деле стратегически не инвестировали в нашу экономику. Должны ли мы позволять этим брендам в случае их возвращения так легко выводить капиталы из России? Это нужно жестко регулировать", – сказал Ордов.
При этом необходимо создавать благоприятные условия для работы российских производителей. Таким образом, западным брендам будет сложнее вытеснить их с рынка при возобновлении работы в стране, заключил эксперт.
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