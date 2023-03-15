Минпромторг добавил косметику и игрушки в список товаров для параллельного импорта

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Российское министерство промышленности и торговли дополнило список товаров для параллельного импорта, включив в него ряд брендов моторных масел, бытовой техники, косметики, парфюмерии и игрушек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"Минпромторг России внес изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей), которая была введена в оборот за пределами территории Российской Федерации", – рассказали представители ведомства.

В список попали такие марки моторных масел, как Shell Helix и Rimula. Перечень был расширен рядом брендов бытовой техники – Zanussi, Wahl, косметики и парфюмерии – Kerastase и Yves Saint Laurent.

Кроме того, в список товаров для параллельного импорта попали производители игрушек и детских товаров – Hasbro, Logitech, Nintendo, а также детали для сельскохозяйственной и судовой техники от Caterpillar и Bauer Kompressoren.

Ранее стало известно, что дилеры из РФ уже этой весной хотят привезти в государство новые для отечественного рынка автомобили. Они планируют воспользоваться параллельным импортом.

По словам представителей отрасли, речь идет об электрокарах Dongfeng E70 и HiPhi Z, а также машинах, которые не ввозили на территорию РФ большими партиями, – модели Mazda Atenza, Mazda CX-4, Toyota Avalon и электрический Avatr 11.

Минпромторг расширил список товаров, которые будут ввозить в РФ по параллельному импорту

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