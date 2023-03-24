Десятки зрителей не смогли попасть на спектакль в Москве из-за фальшивых билетов

Более 70 человек с билетами не смогли попасть на спектакль "Женщины Есенина" в МХАТ имени Горького в Москве. Их не пустили в театр из-за того, что билеты были куплены по "Пушкинской карте" со скидкой, а посетители не подходили по возрасту. Дело в том, что "Пушкинской картой" могут воспользоваться только люди до 22 лет.

В руководстве театра заявили, что сочувствуют пострадавшим, но не имеют право пускать на спектакль с билетами от перекупщиков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.