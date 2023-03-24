Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

Искусственный интеллект помогает ставить пациентам точные диагнозы. За год количество направлений, по которым работают такие алгоритмы, увеличилось в два раза. ИИ помогает столичным врачам выявлять патологии и ставить диагнозы по 20 клиническим направлениям. Теперь искусственный интеллект умеет определять признаки ишемического инсульта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, внедрение цифровых технологий в столичное здравоохранение идет уже более 10 лет. В основе этого процесса лежит единая цифровая платформа, которая позволяет отслеживать все этапы лечения пациента.

Как работают такие системы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.