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Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

Собянин: нейросети помогают столичным медикам искать патологии по 20 направлениям

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Искусственный интеллект помогает ставить пациентам точные диагнозы. За год количество направлений, по которым работают такие алгоритмы, увеличилось в два раза. ИИ помогает столичным врачам выявлять патологии и ставить диагнозы по 20 клиническим направлениям. Теперь искусственный интеллект умеет определять признаки ишемического инсульта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, внедрение цифровых технологий в столичное здравоохранение идет уже более 10 лет. В основе этого процесса лежит единая цифровая платформа, которая позволяет отслеживать все этапы лечения пациента.

Как работают такие системы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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