Пассажиры "Аэрофлота" впервые отправили открытки с борта самолета

Фото: "Аэрофлот"

Пассажиры авиакомпании "Аэрофлот" отправили юбилейные открытки прямо из самолета, опустив почтовую карточку в ящик, предусмотренный на борту. Об этом Москве 24 сообщила пресс-служба "Почты России".

По случаю 100-летнего юбилея "Аэрофлота" и гражданской авиации России авиакомпания и "Почта России" выпустили лимитированный тираж ретрооткрыток и значков. Возможность отправить открытки родным и близким с борта самолета получили пассажиры первого ретрорейса авиакомпании Москва – Сочи – Москва, выполненного 20 марта.

В честь юбилея "Аэрофлот" планирует совершить семь ретройрейсов по знаковым российским направлениям. Атмосферу 70–80-х годов на борту создают специальные детали, элементы сервиса и форма экипажа.

После каждого рейса бортпроводник будет передавать подписанные открытки пассажиров почтальонам. "Почта России" доставит карточки адресатам бесплатно.

До этого стало известно, что "Аэрофлот" снова начнет перевозить пассажиров из столицы в Даламан и Измир. Возобновление рейсов запланировано на 6 апреля и 27 мая соответственно.

Первое время рейсы в Даламан будут выполняться дважды в неделю, с 27 апреля самолеты авиакомпании будут летать в город ежедневно. В Измир клиенты авиакомпании смогут добраться самолетами, которые будут отправляться из Москвы четыре раза в неделю.



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