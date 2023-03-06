"Аэрофлот" с 6 апреля возобновит прямые рейсы из Москвы в Даламан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" с 6 апреля возобновляет прямые рейсы из Москвы в турецкий Даламан. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.

Сначала рейсы будут выполняться дважды в неделю: из Москвы в Даламан – по четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – по понедельникам и пятницам. Уже с 27 апреля полеты по указанному маршруту будут осуществляться ежедневно.

Между тем, как сообщает ТАСС, принадлежащий "Аэрофлоту" лоукостер "Победа" с 21 апреля начинает полеты из Москвы в город Самарканд в Узбекистане. Клиенты авиакомпании уже могут приобрести билеты на ее официальном сайте.

Рейсы в обоих направлениях будут выполняться дважды в неделю. Так, отправиться в Самарканд из Внуково пассажиры смогут по четвергам и воскресеньям, а вернуться в Москву – по понедельникам и пятницам.

Ранее стало известно, что с 27 мая "Аэрофлот" откроет рейсы в турецкий город Измир на побережье Эгейского моря. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю.



Лоукостер "Победа" запустит рейсы в турецкую Анталью из семи российских городов с 1 июня

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