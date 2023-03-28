Компания Henkel не предоставила информацию о покупателях заводов в РФ

Фото: IMAGO/ТАСС/Michael Gstettenbauer

Германская химико-промышленная компания Henkel ведет переговоры о своем завершении ухода с рынка России и не может предоставить информацию о потенциальных покупателях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас он не может предоставить никакой информации о деталях ухода и покупке по причине того, что договор еще не подписан.

"В последние месяцы мы активно продвигали процесс продажи и в данный момент ведем переговоры о завершении ухода с российского рынка", – заявил он.

Представитель компании не дал точного ответа по поводу возможной покупки заводов Henkel консорциумом инвесторов, в который входят компания "Фармстандарт", принадлежащая Виктору Харитонину и Егору Кулькову, и инвестиционная компания Kismet, которой владеет Иван Таврин. В консорциум также входят основатели фонда "Эльбрус капитал".

Ранее сообщалось, что все 11 заводов компании могут приобрести инвестиционная компания Kismet Capital и консорциум инвесторов. Акционеры "Фармстандарта" могут стать мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel, причем правительственная комиссия уже дала разрешение сторонам на покупку заводов. Договор предусматривает возможность обратного выкупа производств.



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