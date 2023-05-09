Посольство РФ сообщило о снижении товарооборота между Россией и Японией

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Товарооборот Японии и России снизился в первом квартале 2023 года на 41% из-за неконструктивной позиции Токио. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы дипмиссии Геннадия Овечко.

"На деловые круги оказывается беспрецедентное давление как со стороны местных властей, так и из-за рубежа. Отрицательная динамика просматривается и в торговле", – подчеркнул он.

Овечко отметил, что Япония ограничила или запретила ввоз в Россию некоторых товаров, из-за чего крупнейшей товарной группой экспорта в прошлом году были поддержанные автомобили. Импорт увеличился на 8,8% за счет благоприятной ценовой конъюнктуры мирового рынка, указал замглавы дипмиссии.

"В структуре поставок СПГ составил 34,4% от оборота, уголь – 24%, цветные металлы – 14,6%, продукты питания – 7,9%", – добавил он.

Ранее Геннадий Овечко заявил, что в отношениях между Японией и Россией на сегодня нет каких-либо положительных изменений, наблюдается тенденция к их дальнейшему ухудшению. Он отметил, что власти Японии под необоснованными предлогами ввели нелегитимные персональные санкции, запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров.

Российский экспорт бензина вырос почти на 40% с начала 2023 года