Канцлер Австрии заявил, что закупать газ у России неприятно, но необходимо

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что стране необходим газ из России, хотя закупать его "неприятно с моральной точки зрения". Об этом он рассказал в интервью телеканалу ORF.

"Приоритет номер один – безопасность энергоснабжения. Если она будет нарушена, нарушится система, будет нарушено производство, нарушено снабжение людей энергией. Таким образом, в первую очередь речь идет об обеспечении безопасности энергоснабжения", – заявил канцлер.

Нехаммер отметил, что несмотря на то, что закупать российский газ "неприятно с моральной точки зрения", это является его обязанностью как федерального канцлера. Он напомнил, что контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года и одностороннее их расторжение дорого бы обошлось стране.

При этом канцлер заявил, что Австрия еще с прошлого года начала ослаблять зависимость от российского газа и работает над расширением поставок через Германию и Италию.

Ранее Нехаммер призвал Россию и Украину вернуться к мирным переговорам. На своей странице в Twitter он указал на необходимость шагов по урегулированию конфликта и подчеркнул, что в этой "чрезвычайно опасной ситуации" важно снова предпринять шаги по деэскалации.



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