МИД не знает о неформальных каналах общения Австрии с российскими властями

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Российская сторона не в курсе о поддержке неформальных каналов общения с властями Австрии. Об этом сообщает сайт МИД РФ со ссылкой на комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

"Да и предмета для такого рода диалога с Веной на сегодняшний день не просматривается – Австрия, безоговорочно встав на сторону враждебной политики Запада в отношении России, потеряла свою прежде независимую роль в международных делах, отбросив принципы нейтралитета", – поделилась дипломат.

Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга, который заявил, что Вена поддерживает неофициальные каналы общения с РФ. Кроме того, он подчеркнул, что лишь нехотя пожал бы руку главе МИД РФ Сергею Лаврову при личной встрече.

По мнению Захаровой, за такими словами стоит желание оправдаться за свои действия и оставить возможность для очередного "маневра".

Ранее представитель российского МИД заявила, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Западом. Однако, подчеркивала она, тот выбрал в качестве своей задачи нанесение России стратегического поражения.