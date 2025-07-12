Лавров: РФ и КНДР намерены возобновить морское сообщение

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Россия и КНДР намерены возобновить морское сообщение. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

По его словам, Москва будет способствовать росту туристических потоков на курорт Вонсан в КНДР, создавая для этого условия, включая вопрос авиасообщения.

"Уверен, что российские туристы будут стремиться сюда все больше и больше. Мы будем этому всячески способствовать, создавая для этого условия", – подчеркнул Лавров.

В конце прошлого года Российские железные дороги (РЖД) возобновили пассажирское железнодорожное сообщение с КНР и КНДР. В частности, были возобновлены международные поезда от Хасана до Тумангана в сторону КНДР. Поезд отправляется 3 раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт строительству автомобильного моста, который соединит РФ и КНДР. Сооружение пройдет через реку Туманную.

Кроме того, мост символизирует стремление государств к укреплению дружественных и добрососедских отношений, а также к увеличению межрегионального сотрудничества, уточнял Мишустин.

