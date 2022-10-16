Фрагменты человеческого тела обнаружили на мусоросортировочной станции на западе Москвы

Фото: СК РФ

Фрагменты человеческого тела обнаружили на мусоросортировочной станции на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

Фрагменты тела человека были найдены при сортировке бытовых отходов на мусоросортировочной станции на 2-й Карпатской улице.

По данному факту была организована доследственная проверка.

В настоящее время на место ЧП прибыли следователи и криминалисты. Также были назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

Ранее дело об убийстве возбудили после обнаружения тела 14-летнего мальчика на востоке Москвы. Тело подростка с множественными повреждениями было найдено вблизи озера Святое. Одежда ребенка находилась рядом с телом, также на месте происшествия обнаружили мобильный телефон.



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