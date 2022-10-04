Жителя Коломны осудили на 8,6 года колонии за убийство и расчленение знакомого

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Жителя Коломны приговорили к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима за убийство и расчленение знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 февраля 2022 года в квартире на улице Набережной 48-летний обвиняемый распивал спиртные напитки со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт на почве личной неприязни.

В результате обвиняемый несколько раз ударил знакомого молотком по голове. На следующий день он расчленил тело, чтобы сокрыть преступление, а ночью вынес фрагменты трупа к берегу реки Оки и в ближайшие мусорные контейнеры.

"Для затруднения установления личности потерпевшего обвиняемый срезал отпечатки пальцев с его рук. Далее мужчина тщательно вымыл квартиру и избавился от орудия совершения преступления, а также своей и погибшего одежды. Фрагмент тела потерпевшего был обнаружен прохожим на берегу реки", – говорится в сообщении.

В ходе допроса мужчина рассказал обстоятельства преступления и признал вину.

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в квартире одного из жилых домов в Люберцах 29-летний мужчина убил и расчленил своего знакомого. Во время распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес своему оппоненту удары ножом в область шеи. Затем обвиняемый расчленил тело и уехал в городской округ Шатура.



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