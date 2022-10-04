В Подмосковье задержали некрофила с трупом женщины в багажнике – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с телом женщины в багажнике в Орехово-Зуевском районе Московской области, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как рассказал водитель, в интернете он нашел сайт некрофилов, где ему предложили выкопать труп, чтобы заняться с ним сексом. По его словам, автомобиль, на котором его задержали, был арендован.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина, расчленивший приятеля в Хабаровском крае, хранил останки в холодильнике с августа. 34-летнего подозреваемого задержали.

В ходе следствия выяснилось, что в конце августа в результате алкогольного опьянения между двумя мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего ножом в спину, мужчина скончался. После этого злоумышленник расчленил тело и выносил останки из квартиры постепенно.



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