Аналитик спрогнозировал стоимость нефти на уровне 90–100 долларов за баррель

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Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко рассказал, что цена на нефть зависит от многих факторов, передает RT.

Он подчеркнул, что есть не только рыночные, но и геополитические факторы. По его словам, в первую очередь это фактор санкционный.

Мищенко напомнил, что с 5 декабря вступит в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти, которая перевозится морем. По мнению эксперта, это оказывает сильное влияние на состояние рынка и может влиять на дальнейшее повышение цен.

"Ожидание запрета будет толкать покупателей закупить объемы с запасом", – подчеркнул он.

На падение цен, по мнению Мищенко, влияет рецессия в еврозоне. По его прогнозам, в ближайшие несколько недель, если ничего серьезного не произойдет, цена на нефть сохранится на том же уровне – от 90 до 100 долларов за баррель.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала глав крупнейших американских нефтяных компаний наращивать добычу. По ее словам, министр отметила тот факт, что при администрации Байдена США достигли рекордного уровня добычи нефти.

До этого глава министерства финансов Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в США в ближайшей перспективе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.



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