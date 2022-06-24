Глава Минэнерго США призвала крупнейшие нефтекомпании страны нарастить добычу

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Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала глав крупнейших американских нефтяных компаний наращивать добычу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, министр отметила тот факт, что при администрации Байдена США достигли рекордного уровня добычи нефти.

"Она повторила, что президент готов действовать быстро и решительно, используя имеющиеся в его распоряжении средства по мере необходимости", – сказала Жан-Пьер.

Ранее глава министерства финансов Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции провоцируют рост цен на продукты и топливо на американском рынке. Она также назвала маловероятным снижение цен на топливо в США в ближайшей перспективе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

