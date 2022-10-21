Власти РФ обсуждают варианты предотвращения возможной "голландской болезни" – СМИ

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Российские власти обсуждают варианты решения проблемы разбалансировки экспорта и импорта с целью недопущения развития "голландской болезни". Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правительстве РФ.

Пока что наиболее вероятной опцией является ограничение сырьевого экспорта посредством увеличения пошлин на газ и налога на его добычу, а также введение равновесного ценообразования на внутреннем рынке. Это объясняется отсутствием возможности потратить валютные накопления, а также наличием иностранных валют на счетах неподсанкционных банков.

По словам одного из чиновников, рост экспорта дешевого газа обычно приводит к проблемам в промышленности, поэтому сейчас его нужно ограничить. Как объясняет один из директоров рейтингового агентства "АКРА", предложенные меры позволят обеспечить приток экспортной выручки в сырьевом секторе и дестимулировать отрасли, которые сейчас конкурируют с импортом.

Тем не менее о классической "голландской болезни", которая характеризуется негативными экономическими последствиями из-за бума в одной отрасли экономики, речи пока не идет. Дело в том, что сложившийся торговый дисбаланс вызван не бурным ростом экспортных доходов в доминирующей отрасли, а резким снижением импорта.

Ранее сообщалось, что ЕС разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ. Это обусловлено возникшим в Евросоюзе энергетическим кризисом. Позже однако стало известно, что из-за политических разногласий внутри Союза Брюссель пока не будет ограничивать цены на газ.



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