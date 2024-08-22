Москвичи отметили День флага РФ на форуме-фестивале "Москва 2030"

Москва 22 августа отмечает День Государственного флага. В городе прошли концерты, мастер-классы. Одной из главных площадок стал Парк Горького, где проходит форум-фестиваль "Москва 2030".

С 12:00 до 14:30 там прошел мастер-класс по созданию воздушных ветряков в цвете флага, а с 15:00 до 17:00 – по созданию брелоков "Флаг России". Также состоялся мастер-класс по созданию шопперов с российскими орнаментами.

Кроме того, каждый желающий смог попробовать на площадке "VR-реальность" с помощью очков дополненной реальности раскрасить свое будущее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.