"Ночь кино" в девятый раз пройдет в столице

Фото: Виталий Шабуров

24 августа в рамках Московской международной недели кино пройдет "Ночь кино". Москвичи увидят отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины.

По словам телеведущей и актрисы Марии Киселевой, столичные киноманы, безусловно, оценят программу, которую подготовили для них организаторы этого события.

"Москва в последнее время активно участвует в развитии отечественного кинорынка. Создаваемый в столице кинокластер и уход западных прокатчиков стали катализатором интереса к отечественным фильмам. А проводимые в столице кинофестивали, кинофорумы и другие мероприятия этот интерес только усиливают. Надеюсь, что "Ночь кино" тоже станет ярким кинособытием года", – отметила Киселева.

В этом году в рамках "Ночи кино" фильмы демонстрируют на 150 площадках. Показы пройдут в кинотеатрах, музеях, выставочных залах, парках и библиотеках. Там можно будет посмотреть современные отечественные картины и советскую классику, документальные ленты и дебютные работы начинающих режиссеров.

Также желающие познакомятся с ретроспективой картин Сергея Соловьева, которые приурочены к его 80-летию. Зрители смогут увидеть его культовые фильмы: "Ассу", "Станционный смотритель", "Сто дней после детства".

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что Международный фестиваль научного кино, который пройдет с 7 по 10 ноября, будет приурочен к юбилею столичного планетария, которому в этом году исполнится 95 лет.

В старейшем в РФ и одном из самых больших в мире планетариев представят продукцию из 19 стран, включая РФ, КНР, Сербию, ЮАР и Уругвай. Здесь же проведут премьерные показы работ самого планетария, гости также смогут лицезреть театрализованные постановки, лазерное шоу и выступления музыкальной группы.