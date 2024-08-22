Один из самых больших флагов России развернули на Поклонной горе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Курсанты Семеновского полка развернули на Поклонной горе огромный российский триколор в День Государственного флага. На торжественной церемонии присутствовали более 500 человек, пишет ТАСС.

Так, длина триколора составила 40 метров, ширина – 27 метров, а вес – свыше 120 килограммов.

В мероприятии рядом с Музеем Победы также участвовали члены детского столичного клуба "Лето побед", волонтеры и участники фестиваля "Творчество юных".

После разворота полотна прозвучал государственный гимн. Затем потребовалось около шести минут, чтобы его свернуть. Для присутствующих организовали концерт. Свои песни исполнили Shaman и победитель шоу "Голос" Александр Волкодав.

Различные мероприятия проходят в столице в День Государственного флага. В 15:00 в парке "Красная Пресня" горожанам предложат нарисовать флаг страны на асфальте, а в 17:00 уже изготовить флаг своей семьи. В саду "Эрмитаж" проводятся мастер-классы по живописи, а с 16:00 гости смогут раскрасить мелками изображения российских регионов.

Отметить праздник также можно будет на точке "Телепорт" форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Парке Горького.

