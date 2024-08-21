Огромный флаг России развернули над Строгинской поймой

Фото: Юлия Новикова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева поучаствовали в акции, приуроченной ко Дню российского флага.

Всего в этом мероприятии, которое прошло в Строгине, приняли участие около 80 человек. Они на сап-бордах развернули флаг РФ над Строгинской поймой. Длина продемонстрированного полотна, равная высоте 50-этажного небоскреба, составила 150 метров.

Зайцева заявила, что с большим удовольствием поучаствовала в данной акции.

"Наш российский триколор – это важный символ силы и единства нашей страны! И память о ее великой истории. Уверена, под этим флагом мы совершим новые победы и сделаем нашу страну еще сильнее и лучше!" – подчеркнула она.

В свою очередь, Киселева отметила, что День флага является значимым для граждан России событием.

"Для нас, спортсменов, особенно. Ведь наш российский флаг – главный символ наших побед. И нет ощущения ярче, чем стоять на пьедестале, слушать гимн и видеть, как на флагштоке поднимается флаг твоей страны", – добавила трехкратная олимпийская чемпионка.

Недавно Киселева в День физкультурника, который празднуется 12 августа, представила фильм о синхронном плавании "Под двумя небесами". Картину показали в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Она отметила, что жанр картины был определен как художественно-документальный, так как в основу легла объединенная с шедеврами русской классики история побед синхронного плавания. По ее словам, фильм является признанием в любви к этому виду спорта и русскому искусству.

