12 августа, 17:01Культура
Чемпионка ОИ Мария Киселева представила в Лужниках фильм о синхронном плавании
Фото: Елена Манжелей
Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева в День физкультурника представила фильм о синхронном плавании "Под двумя небесами". Картину показали в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", пишет Агентство "Москва".
Киселева отметила, что жанр картины был определен как художественно-документальный, так как в основу легла объединенная с шедеврами русской классики история побед синхронного плавания.
По ее словам, фильм является признанием в любви к этому виду спорта и русскому искусству.
Как отметила Киселева, в фильме о синхронном плавании рассказывает заслуженный тренер России, Герой Труда Татьяна Покровская. Актерами стали олимпийские чемпионы Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и другие.
"В фильме можно увидеть, как синхронистки воплощают авторское видение русской живописи и балета, воссоздавая в воде мировые шедевры от "Черного квадрата" Малевича до "Аленушки" Васнецова, от "Девочки с персиками" Валентина Серова до врубелевской "Царевны-Лебеди"", – пояснила Киселева.
Она также напомнила, что в столице продолжается прием заявок для участия в Международном молодежном кинофестивале короткометражных фильмов "МЫ". По словам Киселевой, фестиваль поможет талантливым молодым людям проявить себя и создаст возможности для продвижения их фильмов. Организаторами выступили Союз кинематографистов России и Президентский фонд культурных инициатив.
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