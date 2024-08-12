Чемпионка ОИ Мария Киселева представила в Лужниках фильм о синхронном плавании

Фото: Елена Манжелей

Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева в День физкультурника представила фильм о синхронном плавании "Под двумя небесами". Картину показали в "Лужниках" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", пишет Агентство "Москва".

Киселева отметила, что жанр картины был определен как художественно-документальный, так как в основу легла объединенная с шедеврами русской классики история побед синхронного плавания.

По ее словам, фильм является признанием в любви к этому виду спорта и русскому искусству.

Как отметила Киселева, в фильме о синхронном плавании рассказывает заслуженный тренер России, Герой Труда Татьяна Покровская. Актерами стали олимпийские чемпионы Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и другие.

"В фильме можно увидеть, как синхронистки воплощают авторское видение русской живописи и балета, воссоздавая в воде мировые шедевры от "Черного квадрата" Малевича до "Аленушки" Васнецова, от "Девочки с персиками" Валентина Серова до врубелевской "Царевны-Лебеди"", – пояснила Киселева.

Она также напомнила, что в столице продолжается прием заявок для участия в Международном молодежном кинофестивале короткометражных фильмов "МЫ". По словам Киселевой, фестиваль поможет талантливым молодым людям проявить себя и создаст возможности для продвижения их фильмов. Организаторами выступили Союз кинематографистов России и Президентский фонд культурных инициатив.

