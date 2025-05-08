"Известия": российские ученые разработали ПО для ранней диагностики рака

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Сеченовский университет зарегистрировал программное обеспечение для ранней диагностики рака – "Онкопро". Система сможет выявлять пациентов из группы риска по результатам анализов крови, которые будут загружены на сайт. Об этом сообщает газета "Известия".

Разработка российских ученых может на основе анализа крови на уровне онкомаркеров определять вероятность наличия шести онкологических заболеваний – рака легкого, почки, молочной железы, яичника или предстательной железы, колоректального рака. Всего в расчете задействовано 12 показателей.

В издании отмечают, что "Онкопро" апробировали в клиническом центре на протяжении нескольких лет, что позволило убедиться в его точности и надежности.

Руководитель проекта Марина Секачева в интервью газете сообщила, что ПО создано на основе трех алгоритмов машинного обучения. Разработчики создали их, работая с показателями крови 600 добровольцев, около 400 из которых были больны онкологическими заболеваниями. Теперь система может получать результат анализов человека, сравнивать с результатами онкобольных и оценивать риск развития заболевания.

Секачева добавила, что таких ПО в России еще не было, но подобные разработки велись в Китае и Южной Корее.

Ранее российские ученые смогли синтезировать молекулу для выявления и лечения рака предстательной железы нового поколения. Это соединение направлено на обнаружение двух типов биомаркеров онкологии. Для одновременных действий на одну молекулу-основу "цепляют" разные радиоактивные изотопы. Всего в мире есть два таких соединения для рака простаты. Они могут находить простат-специфический мембранный антиген, по которому специалисты выявляют локализацию и объем новообразований.