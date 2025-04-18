Московские врачи провели редкую операцию по реконструкции молочной железы

Фото: пресс-служба Сеченовского университета

Хирурги-онкологи Сеченовского университета выполнили пациентке редкую операцию – реконструкцию правой молочной железы и профилактическую мастоэктомию левой с установкой имплантов. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе университета.

У пациентки выявили десмоиды – доброкачественную опухоль, которая может разрастаться до очень серьезных размеров, также после радикального удаления остается риск роста. У женщины в том числе имеются наследственные мутации с высоким риском развития рака молочной железы.

Ситуацию осложняло то, что после хирургического удаления десмоидов из правой молочной железы ее большая часть практически отсутствовала. Перед реконструкцией хирурги установили женщине специальный эспандер для растяжения кожи и восполнения дефицита тканей.

По словам врача-онколога Андрея Кулаги, современная медицина требует от врача как соблюдения принципов онкологического радикализма, так и эстетического результата.

Ранее кардиохирурги университета также удалили пациенту опухоль в сердце, размер которой был сопоставим с яблоком. Около полугода назад мужчина получил травму грудной клетки. После было установлено, что за левым предсердием пациента возникло объемное новообразование.

Врачи успешно удалили новообразование, которое оказалось доброкачественным.