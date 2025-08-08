Московские школьники и студенты прибыли в экспедицию в Арктику

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Школьники и студенты колледжей из Москвы отправились в Большую арктическую экспедицию. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пояснила вице-мэр, путешествие продлится почти две недели, перед которым 14 участников прошли многоэтапную подготовку. В рамках экспедиции они проведут научные исследования и благоустроят мемориал полярников.

"Теперь на самолете из Домодедово группа доберется до Норильска, оттуда – в Хатангу, а затем на вертолетах на мыс Челюскин", – рассказала Ракова.

По ее словам, в общей сложности они преодолеют более 5,8 тысячи километров. Кроме того, в экспедиции участники разделятся на два отряда. Команда исследователей изучит флору и фауну побережья моря Лаптевых, а после представит результаты на масштабной конференции. Представители отряда волонтеров-строителей благоустроят мемориал летчиков и зимовщиков.

Как сообщалось ранее, Большая арктическая экспедиция проходит в пятый раз. Отбор участников состоял из нескольких этапов: арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии. По итогам в число финалистов вошли восемь школьников и шесть студентов.

