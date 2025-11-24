Форма поиска по сайту

24 ноября, 11:39

Происшествия

Семь человек арестованы в Челябинской области за хищение выплат участников СВО

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Силовики раскрыли преступную группировку, занимавшуюся хищением выплат участникам СВО на территории Челябинской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники организовали бизнес для поиска кандидатов на службу и последующей их отправки в зону СВО. Причем фигуранты подбирали людей, ведущих асоциальный образ жизни. Далее они предоставляли им временное жилье и убеждали заключить контракты с Минобороны.

Для хищения денег преступники оформляли доверенности на распоряжение расчетными счетами потерпевших или дополнительные банковские карты. Причем среди украденных выплат были те, которые предназначались родственникам в случае ранения или гибели военнослужащего, уточнила Волк.

В состав группы входили женщины, которые заключали фиктивные браки с участниками СВО, что позволяло им получать компенсации в случае их ранения или гибели.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого сотрудники МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Челябинской области провели задержание семи фигурантов.

В ходе обысков по их адресам были изъяты 3 автомобиля, банковские и сим-карты, около 60 мобильных телефонов и другие предметы, заключила представитель МВД.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны четыре человека по подозрению в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО. Уточнялось, что отправку военных на спецоперацию превратили в "криминальный бизнес". В результате мошеннических действий пострадали более 40 человек. Злоумышленников задержали сотрудники регионального управления МВД.

происшествиярегионы

