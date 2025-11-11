Четыре человека задержаны за хищение 6 млн руб у желающих заключить контракты с МО РФ

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники полиции задержали четырех ранее судимых граждан за хищение 6 миллионов рублей у желающих заключить контракты с Минобороны России. Об этом сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД Ирины Волк.

"Подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, задержали мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Коми, следователями СУ МВД по Республике Коми, сотрудниками ФСБ России и регионального Управления ФСБ России", – говорится в ее сообщении.

По предварительной информации, злоумышленники с марта по август подыскивали граждан, готовых направиться в зону проведения СВО. Жертвам обещали за денежное вознаграждение обеспечить прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях.

После заключения контракта задержанные обманным путем получали банковские карты граждан и присваивали поступающие выплаты. При этом жертвы мошенничества направлялись служить на линию боевого соприкосновения.

Возбуждено четыре уголовных дела. В настоящее время они соединены в одно производство.

Ранее в Санкт-Петербурге были задержаны четыре человека по подозрению в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО. По словам Волк, отправку военных на спецоперацию превратили в "криминальный бизнес". В результате мошеннических действий пострадали более 40 человек. Злоумышленников задержали сотрудники регионального управления МВД.