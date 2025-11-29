Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября, 16:46

Политика

Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Фото: depositphotos/actionsports

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что авиакомпании могут считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее.

Также это предупреждение затронуло наркоторговцев и торговцев людьми.

В начале сентября вооруженные силы США впервые атаковали судно, которое, по их сведениям, перевозило наркотики. Трамп заявлял, что в результате этой операции были уничтожены 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Спустя несколько недель был нанесен второй ракетный удар по морским судам, следовавшим из Венесуэлы. По словам американского лидера, в ходе этой операции погибли 3 члена наркокартеля.

В ноябре глава Пентагона Пит Хегсет объявил об операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в Западном полушарии. Данные действия будут проходить под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США.

Белый дом рассматривает три возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы: нанесение авиаударов по военным объектам, отправку элитного подразделения "морских котиков" для захвата или убийства лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а также отправку силовиков для захвата местных объектов инфраструктуры.

На фоне этого Мадуро одобрил план вооруженной борьбы в случае агрессии со стороны США. Он также призвал укрепить обороноспособность государства, чтобы сделать Венесуэлу неприступной.

Новости мира: в США начали активную фазу борьбы с наркокортелями

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика