Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Фото: depositphotos/actionsports

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что авиакомпании могут считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее.

Также это предупреждение затронуло наркоторговцев и торговцев людьми.

В начале сентября вооруженные силы США впервые атаковали судно, которое, по их сведениям, перевозило наркотики. Трамп заявлял, что в результате этой операции были уничтожены 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Спустя несколько недель был нанесен второй ракетный удар по морским судам, следовавшим из Венесуэлы. По словам американского лидера, в ходе этой операции погибли 3 члена наркокартеля.

В ноябре глава Пентагона Пит Хегсет объявил об операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в Западном полушарии. Данные действия будут проходить под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США.

Белый дом рассматривает три возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы: нанесение авиаударов по военным объектам, отправку элитного подразделения "морских котиков" для захвата или убийства лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, а также отправку силовиков для захвата местных объектов инфраструктуры.

На фоне этого Мадуро одобрил план вооруженной борьбы в случае агрессии со стороны США. Он также призвал укрепить обороноспособность государства, чтобы сделать Венесуэлу неприступной.

