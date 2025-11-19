Форма поиска по сайту

19 ноября, 15:55

Транспорт

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро ввели в график, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на северо-западном участке ветки увеличивались интервалы движения поездов. Это было связано с нахождением человека на путях.

Аналогичный случай произошел 7 ноября на юго-западном участке Сокольнической линии. Спустя время движение восстановили.

До этого поезда не курсировали от станции "Петровско-Разумовская" до "Марьиной Рощи". В обратном направлении составы ехали с увеличенными интервалами. Причиной изменения графика стал человек на путях.

