02 ноября, 18:52

Транспорт

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена восстановлено и введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы были увеличены вечером 2 ноября из-за человека на путях. Поезда не ходили от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Марьина Роща". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами.

Ранее движения не было от станции "Речной вокзал" до "Белорусской" Замоскворецкой линии Московского метрополитена из-за человека на путях. В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Спустя время движение поездов на линии было восстановлено.

