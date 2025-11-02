Интервалы движения увеличены на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличены на северном участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным транспортного ведомства, причиной стал человек на путях.

Дептранс уточнил, что поезда не ходят от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Марьина Роща". В обратном направлении они следуют с увеличенными интервалами.

Ранее движения не было от станции "Речной вокзал" до "Белорусской" Замоскворецкой линии Московского метрополитена из-за человека на путях. В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.

Спустя время движение поездов на линии было восстановлено.

До этого на Московском центральном кольце поезда курсировали с увеличенными интервалами. В МЖД заявляли, что отправление электропоезда "Ласточка" задерживалось из-за оказания помощи пассажиру на станции Окружная.