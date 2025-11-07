Движение на Сокольнической линии метро введено в график

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение на Сокольнической линии метро Москвы ввели в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на юго-западном участке линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной стал человек на путях.

До этого аналогичная ситуация произошла на южном участке Замоскворецкой линии. Здесь спустя время движение также ввели в график.

Кроме того, из-за человека на путях отсутствовало движение по часовой стрелке на Кольцевой линии. Пассажиры пользовались поездами, курсирующими против часовой стрелки, Большой кольцевой и радиальными линиями метрополитена.