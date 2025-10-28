Форма поиска по сайту

28 октября, 08:03

Транспорт

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро введено в график

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро введено в график, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на южном участке указанной ветки временно увеличивались интервалы движения. Это было связано с проверкой состава.

До этого интервалы движения поездов увеличивали на южном участке Замоскворецкой линии из-за человека на путях. Спустя время движение ввели в график.

Также 23 октября на станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии возникло задымление. Сотрудники метрополитена ликвидировали тление шпалы с помощью огнетушителя, пострадавших нет.

Прозрачные мониторы в окнах появятся в поездах "Москва-2026"

транспортметрогород

