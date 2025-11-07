Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 15:11

Происшествия

Интервалы увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Причиной стал человек на путях, уточнили в ведомстве.

Ранее аналогичная ситуация произошла на южном участке Замоскворецкой линии. Спустя время движение ввели в график.

До этого из-за человека на путях отсутствовало движение по часовой стрелке на Кольцевой линии. Пассажиры пользовались поездами, курсирующими против часовой стрелки, Большой кольцевой и радиальными линиями метрополитена. Позже движение составов восстановили.

Тематический поезд в честь 80-летия Никиты Михалкова запустили в московском метро

Читайте также


происшествиятранспортметрогород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика