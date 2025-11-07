07 ноября, 15:11Происшествия
Интервалы увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Интервалы движения поездов временно увеличены на юго-западном участке Сокольнической линии метро, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Причиной стал человек на путях, уточнили в ведомстве.
Ранее аналогичная ситуация произошла на южном участке Замоскворецкой линии. Спустя время движение ввели в график.
До этого из-за человека на путях отсутствовало движение по часовой стрелке на Кольцевой линии. Пассажиры пользовались поездами, курсирующими против часовой стрелки, Большой кольцевой и радиальными линиями метрополитена. Позже движение составов восстановили.
