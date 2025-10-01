Движение по часовой стрелке отсутствовало на Кольцевой линии метро

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Кольцевой линии столичного метро не было движения по часовой стрелке из-за человека на путях, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве призывали пассажиров пользоваться поездами, курсирующими против часовой стрелки, а также Большой кольцевой и радиальными линиями метрополитена.

К настоящему моменту движение поездов было восстановлено, специалисты работают над его вводом в график.

Ранее интервалы были увеличены на восточном участке Сокольнической линии. Движение отсутствовало между станциями "Парк культуры" и "Сокольники" из-за нахождения человека на путях. Позже поезда ввели в график.

До этого аналогичный случай произошел на центральном участке Арбатско-Покровской линии. Спустя время движение составов тоже восстановили.