08 сентября, 20:05 (обновлено 08.09.2025 20:27)Транспорт
Интервалы были увеличены на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов были временно увеличены на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
По данным ведомства, меры принимались для проверки состава. Спустя время движение ввели в график.
Ранее интервалы были увеличены на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии. Причиной стал человек на путях. Спустя время движение поездов ввели в график.
Аналогичный инцидент до этого произошел на участке Замоскворецкой линии. Движение отсутствовало от станции Автозаводская" до "Орехова".
На четырех станциях Троицкой линии столичного метро совершено 13,5 млн поездок