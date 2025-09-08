Форма поиска по сайту

08 сентября, 20:05 (обновлено 08.09.2025 20:27)

Транспорт

Интервалы были увеличены на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов были временно увеличены на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, меры принимались для проверки состава. Спустя время движение ввели в график.

Ранее интервалы были увеличены на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии. Причиной стал человек на путях. Спустя время движение поездов ввели в график.

Аналогичный инцидент до этого произошел на участке Замоскворецкой линии. Движение отсутствовало от станции Автозаводская" до "Орехова".

На четырех станциях Троицкой линии столичного метро совершено 13,5 млн поездок

