Интервалы движения были увеличены на участке Таганско-Краснопресненской линии метро
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена были временны увеличены интервалы движения, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
В ведомстве уточнили, что причиной изменений стал человек на путях. К настоящему времени движение составов введено в график.
Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Тогда причиной также стало нахождение человека на путях. Позже график движения восстановили.
До этого поезда останавливали в связи с таким же инцидентом на участке Замоскворецкой линии метро. Составы не ходили от станции "Автозаводская" до "Орехово".