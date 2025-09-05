Форма поиска по сайту

05 сентября, 17:11 (обновлено 05.09.2025 17:48)

Происшествия

Интервалы движения были увеличены на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена были временны увеличены интервалы движения, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что причиной изменений стал человек на путях. К настоящему времени движение составов введено в график.

Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро. Тогда причиной также стало нахождение человека на путях. Позже график движения восстановили.

До этого поезда останавливали в связи с таким же инцидентом на участке Замоскворецкой линии метро. Составы не ходили от станции "Автозаводская" до "Орехово".

