Движение поездов было остановлено на участке Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов было остановлено на участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Его не было от станции "Автозаводская" до "Орехово", сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным транспортного ведомства, причиной стал человек на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

При этом к настоящему времени движение восстановлено и вводится в график.

8 августа движение было частично приостановлено на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Это также произошло из-за человека на путях.

Поезда не ходили на участке от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Позже движение ввели в график.

