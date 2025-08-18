Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 22:21

Транспорт

Движение поездов было остановлено на участке Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение поездов было остановлено на участке Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Его не было от станции "Автозаводская" до "Орехово", сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным транспортного ведомства, причиной стал человек на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

При этом к настоящему времени движение восстановлено и вводится в график.

8 августа движение было частично приостановлено на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Это также произошло из-за человека на путях.

Поезда не ходили на участке от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Позже движение ввели в график.

"Москва едет": как сегодня строится метро

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика