Движение было приостановлено на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение было частично приостановлено на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным транспортного ведомства, причиной для этого стало нахождение человека на путях.

Поезда не ходили на участке от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Тем не менее к настоящему моменту движение восстановлено и введено в график.

6 августа интервалы движения поездов увеличивали на восточном участке Сокольнической линии. Это также произошло из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.

Похожая ситуация произошла на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро 1 августа.

Из-за человека на путях поезда перестали курсировать от станции "Планерная" до станции "Спартак". При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Однако спустя время движение поездов было восстановлено.

