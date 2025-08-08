08 августа, 14:29 (обновлено 08.08.2025 15:24)Транспорт
Движение было приостановлено на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение было частично приостановлено на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
По данным транспортного ведомства, причиной для этого стало нахождение человека на путях.
Поезда не ходили на участке от станции "Отрадное" до станции "Савеловская". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Тем не менее к настоящему моменту движение восстановлено и введено в график.
6 августа интервалы движения поездов увеличивали на восточном участке Сокольнической линии. Это также произошло из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.
Похожая ситуация произошла на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии метро 1 августа.
Из-за человека на путях поезда перестали курсировать от станции "Планерная" до станции "Спартак". При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Однако спустя время движение поездов было восстановлено.
