Движение поездов восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Движение поездов восстановили на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в телеграм-канале московского Дептранса.

Уточняется, что в данный момент движение поездов уже находится в графике.

Интервалы движения поездов были временно увеличены на Таганско-Краснопресненской линии метро вечером 1 августа из-за человека на пути. Позже выяснилось, что поезда перестали ходить на участке от станции "Планерная" до станции "Спартак".

Ранее сообщалось, что проезд в районе деревень Маврино, Чернецкое и Вяткино в ТиНАО будет частично закрыт для движения с 12:00 4 августа до 02:00 5 августа. Перекрываться будут два участка. Первый расположен в районе деревни Маврино, второй – от деревни Чернецкое до деревни Вяткино.